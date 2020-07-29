網安設備廠瑞祺電（6416）股東常會通過配息約2.82元，今（29）日以參考價141元除息交易。今早開高後雖一度小跌，但隨後在買盤敲進下翻紅走揚，最高上漲4.26％至147元，僅費時63分即順利填息達陣，早盤維持近3.5％漲幅。

瑞祺電股價自年初一路震盪走高，13日觸及175.5元，創2018年6月初以來逾25月波段高點，近日高檔修正拉回1個半月低點。三大法人近期買賣超調節互見、但整體偏空操作，上周合計賣超493張、本周迄今續賣超439張。

瑞祺電受惠併購效益帶動訂單暢旺，2020年6月自結合併營收達5.76億元，月增27.8％、年達51.11％，第二季合併營收達14.52億元，季增14.6％、年增達63.39％，雙創歷史新高。累計上半年合併營收27.2億元，年增51.9％，續創同期新高。

瑞祺電去年陸續投資入股德國APLIGO、澔楷2家公司，將網安產品自X86架構拓展至ARM架構、並新增整合型通訊系統產品線，與軟體定義廣域網（SD-WAN）擔當成長2大引擎，帶動營運動能自去年下半年起逐步回升。

瑞祺電總經理洪德富表示，併購澔楷後可同時提供X86及ARM架構的底層通訊產品，符合公司布局5G、邊緣運算、SD-WAN領域等市場趨勢。除了澔楷併購效益挹注，瑞祺電自身業務的獲利表現亦見明顯成長，前5月年增達25％。

據了解，瑞祺電與澔楷已有3、4個合作案綜效逐步顯現，於上半年陸續出貨，並成功取得車廠、半導體營運科技安全（OT）指標訂單。針對5G世代物聯網生態系統，瑞祺電則將聚焦網通及解決方案整合。

此外，新冠肺炎疫情使企業員工居家工作需求明顯提升，瑞祺電傳統網安客戶訂單不減反增。但疫情也使部分關鍵零組件缺料問題陸續浮現，預期下半年才能陸續滿足客戶需求。不過，由於客戶並未取消訂單、需求仍持續提升，瑞祺電對第三季營運審慎樂觀。

投顧法人認為，瑞祺電第二季營收成長幅度優於預期，預期今年上、下半年營收比重將為45％：55％，全年營收仍可望成長逾2成至約55億元、再創新高，明年營運則受惠3大潛在訂單動能拉抬，維持「買進」評等、目標價自170元調升至200元。

(時報資訊)