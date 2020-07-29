大陸應急管理部發布未來三日自然災害綜合風險預警提示，預計四川盆地、華北、東北等地29日進入多雨時段。中央氣象台指，上述地區將有多陣雨或雷陣雨，局部地區有大雨或暴雨，其中北京雷陣雨天氣頻繁。安徽巢湖水位居高不下，合肥廬江縣白湖鎮裴崗聯圩日前開堤分洪；環洞庭湖區仍有16個水文站超過警戒水位。

大陸應急管理部預計，自周三起雨帶北抬，長江中下游降水明顯減弱，強降水過程趨於結束，四川盆地、華北、東北等地進入多雨時段。惟長江上游仍有較大來水，長江、淮河流域仍有多處河段處於高水位，安徽、湖北、湖南等省需嚴加防範中小河流洪水和江河湖庫堤壩險情。另華北、內蒙古中東部、廣西東北部等局地短時強降水、雷暴大風或冰雹等強對流天氣可能引發風雹洪澇災害。

安徽巢湖水位持續上漲，合肥廬江縣白湖鎮裴崗聯圩自周一（27日）起開堤分洪，有關部門利用挖掘機，在裴河段開挖出一條120米闊的洩洪通道，另打開兆河沿線4道涵閘，分洪總流量達每秒150立方米。裴崗聯圩受影響的8426名民眾已提前撤離。

湖南省洞庭湖標誌性水文站岳陽市城陵磯站，周二下午1時出現洪峰水位34.74米，超過保證水位0.19米，是城陵磯站自2002年以來的最高水位，也是本世紀第二高水位，相應流量為每秒2.52萬立方米。

省水利廳指，雖然水位開始回落，但上游來水仍然較大，加上長江高水位的頂托，洞庭湖出湖流速受影響，全面退出警戒水位仍需時日。省水文專家稱，標誌性水文站出現洪峰水位，意味整個洞庭湖水位開始緩慢回落，有望進入全面退水趨勢。

(中時 )