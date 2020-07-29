彰基口腔外科林楠瑾醫師表示，彰基口腔顎面外科在這三年來，發展內視鏡用於合適案例，進行下顎骨髁頭區骨折復位及固定手術，大幅降低顏面神經受傷機率。（彰化基督教醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

台灣常見的安全帽區分為半罩式、3／4罩式及全罩式安全帽，機車事故引起之顏面骨骨折中傷患，幾乎全部都是配戴半罩式和3／4罩式安全帽。（彰化基督教醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

林男機車和貨車對撞，顏面多處骨折，導致下顎骨咬合喪失且有持續出血風險。（彰化基督教醫院提供／吳敏菁彰化傳真）

中台灣顏面骨骨骨折第一名佔機車事故90％以上；26歲林姓今年3月騎摩托車返家途中與自小客車對撞，送醫後發現顏面多處骨折，導致下顎骨咬合喪失且有持續出血風險，經彰基內視鏡輔助進行左側下顎骨髁頭區骨折復位及固定手術，迅速復原且幾乎看不見疤痕，現已順利入伍從軍。

林男表示，對撞當時戴著3／4罩安全帽、車速約50公里，強烈撞擊力道失去意識，醒來後發現滿嘴是血、下顎多處位移，嘴巴打不開無法言語。彰化基督教醫院急診，X光檢查發現左側下顎骨髁頭區、右側下顎骨副聯合處骨折，導致下顎骨咬合喪失，急診刀進行治療。

彰基口腔外科林楠瑾醫師表示，彰基口腔顎面外科在這三年來，發展內視鏡用於合適案例，進行下顎骨髁頭區骨折復位及固定手術，大幅降低顏面神經受傷機率，林男手術時間3.5小時，3天出院且在術後兩週展開復健。

林楠瑾統計，近兩年接獲因車禍導致顏面骨下顎骨骨折約有230餘例。並指出台灣常見的安全帽區分為半罩式、3／4罩式及全罩式安全帽，機車事故引起之顏面骨骨折中傷患，幾乎全部都是配戴半罩式和3／4罩式安全帽；全罩式安全帽可有效防護顏面骨骨折；建議政府宣導，降低事故。

(中時 )