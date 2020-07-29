勇士雖然靠著史提芬柯瑞、克雷湯普生、卓雷蒙格林的領軍下5年內3度奪冠，創建了勇士王朝。然而，勇士的隊史上卻在選秀會上錯過太多機會，當中就包含了布萊恩、賈奈特、麥格瑞迪、大鳥柏德與「滑翔機」崔斯勒，讓不少人感到匪夷所思。

1978年選秀會，勇士在第5順位選擇了紹特，即便紹特在1983-84場均28分，但勇士卻錯過了第六順位的「大鳥」柏德，事實證明柏德在塞爾提克所建立的功勳至今仍歷歷在目。

1983年選秀會，勇士握有第六順位選秀權，當時勇士挑選了羅素克洛斯，而錯過了拓荒者在第12順位選進來的崔斯勒。這個選擇明顯極大錯誤，克洛斯慘不忍睹，崔斯勒生涯場均超過20分，成為史上最強大的後衛之一。

1995年選秀會，勇士握有狀元籤，當年參加選秀的有喬史密斯、史塔克豪斯、拉許華勒斯、賈奈特與麥克芬利，勇士選了喬史密斯，即便史密斯打了16個球季，但與賈奈特相比就毫不起眼了。

1996年選秀會是NBA史上最璀璨的一次，當年狀元郎是「戰神」艾佛森，榜眼坎比、探花拉辛、第四順位是馬布瑞、雷艾倫只能名列第五順位、安東尼沃克第六順位、「小飛俠」布萊恩第13順位、史托克雅克維奇第14順位、奈許第15順位、老漁費許第24順位。

布萊恩當時是高中畢業投入選秀，當年並不被看好，然而勇士在第11順位選了弗勒，錯過了後面的布萊恩與奈許，後來不少人感嘆，如果當時布萊恩或是奈許到了勇士，會有後來的湖人王朝以及奈許的史上地位嗎？

1997年選秀會，馬刺用狀元籤選中了鄧肯，創建了史無前例的黑衫軍王朝；勇士在第8順位選了佛伊爾，讓暴龍在第9順位撿走了麥格瑞迪，也才有至今依舊讓球迷津津樂道的35秒內狂砍13分紀錄。

2010年選秀會，沃爾以狀元身分加盟巫師，國王在第5順位選了考辛斯，勇士在第6順位挑選尤度，錯過海沃德和保羅喬治，這兩人遠比尤度好上幾百倍。

勇士如果在1995-97選秀會上有獨到眼光的話，賈奈特、布萊恩與麥格瑞迪隨便一人都足以幫助勇士提前20年完成冠軍夢吧！

(中時 )