大陸新冠肺炎疫情再起，28日大陸單日新增101例確診，是逾3個半月以來首次再破百，其中89例本土案例在新疆。

大陸28日單日新增101例確診，本土病例達98例，新疆占89例，遼寧大連新增8名確診患者，北京再多1例關聯病例，另外3例為境外輸入。

新疆疫情擴大外，大連狀況也引人關注，28日8例本土確診病例，均為無症狀感染者轉為確診，北京1例則為大連市疫情關聯病例。大連也因此宣布，取消原定8月舉行的中國國際啤酒節。

(工商 )