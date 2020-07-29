超微（AMD）昨（28）日公布第二季財報報喜，盤後股價大漲逾10％，財報中顯示，第二季營收19.3億美元，高於市場預估的18.61億美元，每股盈餘（EPS）為18美分，遠超過去年的3美分。

超微表示，個人電腦、遊戲機和數據中心，三大主力產品的推動，預計2020年公司營收將增長約32%。公司表示，其目標是在年中之前達到伺服器市場雙位數的市占，在2017年推出伺服器新產品之前，超微市占率還不到1%，這也暗示了超微正在伺服器晶片市場瓜分競爭對手英特爾的訂單，伺服器處理器是企業網路和數據中心不可或缺的支柱，每個伺服器晶片售價可達數千美元。

超微執行長蘇姿豐說：「我們第二季度業績強勁，成長主要來自筆記型電腦和伺服器處理器的貢獻，Ryzen電腦處理器和 EPYC伺服器處理器的營收比去年翻了一倍多。儘管總體經濟仍然存在一些不確定性，但隨著公司進入成長階段，多個市場的業務布局正在加速,，我們將上調全年營收展望。」

蘇姿豐在財報會議上表示，公司預計今年下半年遊戲機市場將出現增長，因為索尼（Sony）將會在聖誕節時開賣PlayStation 5遊戲機，PlayStation 5搭載了超微的處理器，將能讓下半年業務出現強勁增長。

上周五競爭對手英特爾發表聲明，承認7奈米處理器將推遲到2022年或2023年，而超微因為有台積電的代工助攻，已經在銷售7奈米處理器，這讓超微股價上漲近17%，自年初以來股價已經上漲了47%。

(中時新聞網)