桃園市中壢區在25日發生一起游泳池糾紛。民眾在網上爆料，1位男童戲水時突被陌生男子抓脖後壓頭入水。27日時壓頭男子在網上發出千字文聲稱，是男童自己跌倒並非他壓進水裡。而昨(28日)男童爸則出面駁斥：「他根本在說謊！」兩人各說各話，全案仍持續調查中。

據了解，有一位女網友在《爆怨公社》上發文爆料，她在泳池目擊一位陌生男子抓男童脖子壓入泳池水中3秒。事件曝光後陌生男子身分遭起底，為新北瑞芳兩線三星的警官。事發後，這名警官也發出千字文還原事件真相，表示是男童先以水槍亂射兒女的頭及雙眼，且當時是男童不慎跌倒，他用手「提住」脖子拉他上來，並非網友所說的「掐脖又壓頭入水」，直指這樣的指控太沉重。

據《ETtoday新聞雲》報導，男童父親昨(28日)赴警局調閱泳池監視器，受媒體訪問時大力駁斥：「他根本在說謊，監視器都拍到了」，表示畫面顯示該警官當時手壓著小孩不放，救生員跳下去硬把手鬆開，他才鬆手。他更憤怒表示，事發後兒子嚇得一直哭，晚上還做惡夢。

新北市瑞芳警分局表示，此次事件警官個人行為，全案已進入法律程序，後續並由桃園市政府警察局中壢分局處理中。而因雙方說法間有落差，且已相互提告，絕不護短，並請該警官全力配合調查，並尊重後續司法判決。

(中時新聞網)