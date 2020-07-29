配合政府振興活動，教育部體育署特自運動發展基金提撥新臺幣20億元，發放400萬份價值500元「動滋券」。昨在律師見證下進行公開抽籤，未料，邀請國手射飛鏢選出亂數種子的橋段卻引發民怨。對此，經常針貶時事的精神科醫師沈政男直言，就只是脫褲子XX的噱頭，他說整個三倍券的本質，在此就凸顯出來，也就是主事者玩上癮了、玩過頭了。

沈政男在臉書指出，動滋券抽獎找國手來射飛鏢，弄出16個亂數，就只是脫褲子XX的噱頭，就跟藝FUN券一樣，走大富翁、小財神什麼的，也都是拖延時間的爛戲碼，而且還弄出一個「126遺憾」。主辦單位解釋說，因為大富翁上頭的數字位置是隨機，因此也是公平，這就證明其實隨機只要一次就好，隨機又隨機就等於脫褲子XX，還X了兩次X。「其實整個三倍券的本質，在此就凸顯出來，也就是主事者玩上癮了、玩過頭了，閒閒沒事反正也不能出國玩，就玩玩人民吧」。

三倍券有沒有用？沈政男認為，就跟當年的消費券一樣，可以微幅提振經濟，但發行消費券那一季，台灣GDP成長是負數，而今年以來，仍能保1，根本沒必要弄什麼三倍券。他表示，三倍券花一千買三千，據說是唐鳳設計，若如此，那就更證明玩興實在過頭，因為這一招完全沒有行為經濟學的根據。

(中時新聞網)