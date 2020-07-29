台中市政府警察局第四分局春社派出所警員李翊瑋，日前晚間19時許擔服值班勤務，1名熱心民眾扶著1位7旬老奶奶走進派出所稱：「這位老奶奶差點出意外！她獨自走在工業區，突然有台大卡車經過發出巨響，老奶奶嚇一大跳自己跌倒。我看她應該沒事，所以載來派出所，請警方協助。」

警方指出，77歲的廖姓老婦看到警方，一直靦腆地笑，不斷向警方表示：你咁知影「何厝」？李員初步判定應該指西屯區的何厝里。不過只知「何厝」不夠，沒辦法送老婦回家。只好先請老婦在所內休息，眼尖的李員發現老婦的口袋鼓鼓的，立刻詢問老婦，「阿姨，妳的口袋怎麼鼓鼓的，可以借我看裡面放甚麼嗎？」

老婦立即掏出物品表示：「沒有啊，就鑰匙而已。」李員立即發現上面有記載老婦的姓名及家屬聯絡資料，順利聯繫上家屬。家屬聽到母親正在派出所，說他們找好久，原來被送到派出所了，電話那頭不斷感謝警方。

警方說，原來老婦心心念念的「何厝」是以前年輕時居住處，在西屯區何厝里附近，是與感情甚篤的丈夫一手將孩子拉拔長大的地方。由於之後跟隨兒子搬到南屯區居住，年紀大漸漸出現失智的症狀，不僅會自己趴趴走，還會不停地想去以前待過的地方，讓兒子十分頭疼。廖姓老婦的兒子及媳婦對於警方協助照料其母親及迅速聯繫到他們非常感激。

春社所所長江松泳表示，中華民國老人福利推動聯盟「失蹤老人協尋中心」辦理「愛心手鍊」防止老人走失，24小時協助找到老人的民眾或警方，得以依照上面的編號，透過「失蹤老人協尋中心」聯繫到家屬，讓老人家儘速回到溫暖的家，歡迎民眾多多利用。

(中時 )