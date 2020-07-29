政府推動台灣成為雙語國家，鼓勵人人開口說英語。由美國教育測驗服務社（ETS）研發的TOEIC BridgeSpeaking Test（多益普及口說測驗）9月登台，考日常生活的英語溝通，讓受測者了解自己英語口說能力。這項考試僅15分鐘，報名費1600元。

「多益普及英語測驗」是針對初、中階學習者掌握生活基礎英語設計，能評量「聽讀說寫」四項基礎英語技能，完整檢視英語學習成效。這系列的測驗以日常生活實用情境為主，其中多益普及口說測驗僅評量英語口說基本能力。

多益普及口說測驗題型包括朗讀、照片描述、故事描述、主旨重述、提議、簡短互動等，測驗主題多元且生活化，有旅遊、安排餐會、購物等情境，容易上手，切合目前台灣英語學習者的需求。建立開口說英語的自信心之外，更可做為培養進階英語力，挑戰多益測驗的基礎。

多益普及口說測驗今年9月27日將在台灣舉辦第一場考試，分別在台北、桃園、台中、台南、高雄設有考區，報名即日起至9月2日截止。測驗共有8題，分為6種題型，測驗時間約15分鐘。

應試者作答的內容會以數位方式錄音，再傳送至 ETS線上評分系統，由評分人員評分。題型及答題時間如附表。想進一步了解測驗相關訊息亦可上toeicbridge網站查詢。

政府在2018年公布「2030雙語國家政策發展藍圖」，但在台灣推動雙語教學，不能只有靠英語老師，非英語科的各學科老師也要能在課堂上運用英語教學，雙語教學才有成效。但去年一項調查指出，國中小能夠以全英語上課的非英語教師比率只有10.5％。

ETS台灣總代理忠欣公司了解台灣雙語教育現場的需求，為協助老師做好雙語教學準備，將藉著多益普及口說測驗在台灣舉行第一場考試的機會，開放100個免費名額，讓非英語科老師搶先評量，有興趣的老師可上toeicbridge網站報名。

(中時 )