陸Q2手機入網申請 5G占過半 10:522020/07/29 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸積極推動5G商用發展，各家廠商5G手機推出5G手機的速度也越來越快，最新報告顯示，大陸Q2申請進網的手機產品中，逾半數為5G手機。 中國信通院泰爾終端實驗室最新報告顯示，2020年Q2申請進網的手機產品160款，其中5G手機83款，款型占比51.88％，與2019年Q2相比，增長48.5個百分點，與2020年Q1相比，下降1.9個百分點。 此外，2020年Q2申請進網的4G手機有63款， 款型佔比39.38％，較去年同期下降40.9個百分點。 (工商 ) #手機 #申請 #進網 #百分點 #款型 也許您會感興趣 財經熱門新聞 台積電階段性任務完成！老謝看台股接下來這樣走 - 財經 退休後想月入4~5萬？股市散戶這樣做 - 財經 - 工商 生技股搞瘋散戶！專家一張圖曝「股市食物鏈」殘酷真相 - 財經 台積電斷供發酵 華為宣佈：麒麟晶片進入「稀缺」階段 - 財經 台積電不可缺的後援 EUV競爭戰火燒到周邊設備 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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