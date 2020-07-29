大陸積極推動5G商用發展，各家廠商5G手機推出5G手機的速度也越來越快，最新報告顯示，大陸Q2申請進網的手機產品中，逾半數為5G手機。

中國信通院泰爾終端實驗室最新報告顯示，2020年Q2申請進網的手機產品160款，其中5G手機83款，款型占比51.88％，與2019年Q2相比，增長48.5個百分點，與2020年Q1相比，下降1.9個百分點。

此外，2020年Q2申請進網的4G手機有63款， 款型佔比39.38％，較去年同期下降40.9個百分點。

(工商 )