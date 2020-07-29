IFR報導，推進赴美上市的大陸新創電動車企業理想汽車已經提早結束招股，赴美上市募資額9.5億美元。

此前理想汽車上市招股書顯示，引入美團以及美團兩位創辦人王興、王慧文還有字節跳動4名基石投資者，合計認購3.8億美元。

據招股書披露，理想汽車招股價位於8至10美元，將公開發行9,500萬股ADS，同時承銷商有1,425萬股ADS的超額認購權。

(工商 )