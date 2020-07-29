美國已故淫魔富豪艾普斯坦的前女友麥絲威爾（Ghislaine Maxwell），日前因涉犯下多項90年代未成年少女賣淫案而被捕，目前正在等待審判。BBC記者兼音樂劇作家梅森（Christopher Mason）近日爆料，指出麥絲威爾曾為了幫淫魔男友慶生，希望他幫忙寫一首生日祝賀歌，歌詞要讚美男友「24小時硬梆梆」等超瞎內容，讓兩人的荒誕淫事，再被記上一筆。

綜合外電報導，梅森對媒體聲稱，他有一次在紐約時，麥絲威爾聯繫上他，希望他能幫忙創作一首慶生歌曲。梅森沒有明確說明兩人當時見面的時間，以及那首歌是否後來真的完成或是演唱過，他提到，當時麥絲威爾希望他能創作一首慶祝生日的歌給已故淫魔富豪艾普斯坦，並強調，歌詞一定要讚美艾普斯坦「24小時硬梆梆」，讚揚他性能力好；還要透過歌詞回顧，他於1970年代在紐約學校任教時，如何地被女學生偷偷愛慕著等美好往事。

而艾普斯坦後來被捕後，在紐約監獄上吊身亡，但是否為自殺，目前仍有疑點；至於麥絲威爾日前則在她位於布拉德福（Bradford）的豪宅，遭FBI幹員逮捕，目前仍關押在布魯克林監獄，等待審判中。

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(中時新聞網)