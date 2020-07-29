最近國民黨立委辦公室連續接獲民眾陳情，高速公路連續交通違規的開單浮濫，經了解後部分案例與政府變更交通法規與解釋後，沒有好好宣導就開罰，導致民眾根本搞不清楚新規定有關，為此國民黨立委葉毓蘭與陳玉珍今日召開記者會，除呼籲政府加強宣導外，並呼籲政府應檢討部分法規與解釋內容。

葉毓蘭指出，高速公路連續變換車道的罰單件數成長驚人，2019年較2016年竟然多出5萬張罰單。另外行駛路肩違規2019年也較2014年成長2萬件。而部分違規案件的增加與交通部更新規定有關，例如許多民眾不知道如今行駛路肩一律要駛出交流道，不能再回到主線車道，也不知道在開放行駛的路肩速限由比照主線的時速90到110公里，降為60公里了，所以路肩違規件數明顯攀升。

葉毓蘭還表示，有民眾在10秒鐘內同一個違規行為被開兩張罰單；有人2分鐘內連續被開7張舉發單，罰款21000元；也有11分鐘被開了19張罰單，罰款57,000元。簡直不符比例原則(駕駛汽車闖紅燈罰1800元、駕駛汽車酒醉駕車罰3萬元)。

陳玉珍補充，依照道路交通管理處罰條例85之1條規定，連續違規行為若在「6分鐘、6公里或一個路口」內只能開一張罰單，但交通部卻擴張解釋，主張如果是民眾檢舉案，可將違規認定為多次行為，因此請交通部與警察機關回歸85之1條的規定，超過「6分鐘、6公里或一個路口」始得連續處罰，並將民眾檢舉案，納入85之1條適用規定。

而有關高速公路的路肩開放，葉毓蘭與陳玉珍也請交通部應該加強宣導，而不是只在官網公布，路肩開放的標示、速限與開放時間應該儘量統一並有緩衝時間，不要讓人民一頭霧水、搞不懂冤枉受罰。

交通部路政司專門委員李昭賢回稱，對於民眾檢舉是否也可以適用85之1條，交通部認為也可以討論，之後會再邀請相關機關研議。

(中時 )