美股周二收黑，台股今早在台積電(2330)開低使得集中市場開低，早盤回測12500點；但金融以及部分中小型電子股撐盤，跌深的生技股再度吸引市場搶短之買盤，台股跌幅收斂，盤中由黑翻紅，回到12600點之上，持續維持強勢的高檔整理之格局。

美國消費者信心減弱、美企財報不如預期，以及國會在新冠肺炎援助法案上的角力令投資人感到擔憂。周二收盤，道瓊工業指數跌205.49點或0.77%，為26,379.28點。標普500指數跌20.97點或0.65%，為3,218.44點。那斯達克指數跌134.18點或1.27%，為10,402.09點。

台股今早在台積電、聯電(2303)本周兩大飆漲股開低，指數開低，但聯發科(2454)、鴻海(2317)、日月光投控(3711)等權值電子股逆漲，加上國泰金(2882)、富邦金(2881)領軍，以及京城銀(2809)等金融股上攻，金融股接棒上漲，支撐台股早盤回探12500點有守，技術面續強。

另外，跌深的上市櫃生技股再度回神，上市的杏輝(1734)、國光生(4142)強漲，上櫃指標合一(4743)、中天(4128)等股也反彈。

本周，台股由台積電領軍，在越過台股天險12682點，周二再攻高觸及13000點之後，周二日線留下長達近365點的帶量黑K棒，但尚未跌破5日線、10日線、月線。今日由金融股力撐指數，早盤留下百點的下影線。

緊接著，美股包括蘋果、臉書、亞馬遜、Alphabet等重量級企業即將發布財報，以及聯準會召開為期兩天的貨幣政策會議，將牽動美股走勢。

(時報資訊)