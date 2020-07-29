最新數據顯示美國原油庫存意外大減，周三亞洲交易時段原油價格止跌反彈，惟對原油需求前景的擔憂使油價漲幅受抑。

目前紐約期油微升0.05%，報每桶41.06美元。布蘭特期油漲0.3%，報每桶43.35美元。

稍早前，因美國國會兩黨在新冠肺炎的新紓困案上展開角力，使該法案能快速過關的樂觀預期降溫，以及美國疫情持續惡化恐削弱原油需求，周二紐約期油收跌56美分或1.4%，為每桶41.04美元。倫敦布蘭特期油收跌19美分或0.4%，為每桶43.22美元。

美國石油協會（API）周二公布，上周（截至7月24日）原油庫存大減680萬桶，為5.31億桶，市場預估為增加35.7萬桶。美國原油期貨交割地庫欣的原油庫存量增加110萬桶。

上周美國汽油庫存增加110萬桶，市場預估為減少73.3桶。餾分油（包括柴油、取暖油）庫存增加18.7萬桶，市場預估為減少26.7萬桶。上周美國煉廠煉油量增加8.8萬桶/日，美國原油日進口量減少130萬桶。

(時報資訊)