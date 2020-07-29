美股昨夜集體向下修正，致使港股主要科技股低開。市值大股騰訊和阿里巴巴皆低開逾1%，美團低開2.1%。

周三香港恆生指數低開62點，隨後走高上漲121點或+0.49%，為24894點。國企股(H股)漲58點或+0.58%，為10210點。

全球資金湧入貴金屬，金價在昨日觸及2000美元之後，波動增加，金價在29日出現反復。採礦類股在上午一度為領漲最多板塊，目前領漲1.55%為第三，個股方面大唐潼金大漲9.6%，金山能源漲4.1%。

中國聖牧大漲近30%，暫報0.31港元。中國聖牧昨晚公告，蒙牛乳業出手約3.9億港元收購中國聖牧11.97億股新股，每股收購溢價37.5%，蒙牛乳業躍升該公司第一大股東。

和記電訊香港報出今年上半收益較去年同期減少21%，上午跌5.88%，暫報1.28港元。

匯豐高開0.57%，隨後跌2.16%，暫報35港元。匯豐控股主席正研擬出售歐美業務可能，避開歐美監管機關之限制，集中於亞洲業務發展。

(時報資訊)