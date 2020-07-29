中天綜合台《地球人請回答》今日晚間9點將播出主題「我要公佈那些親熱的照片喔！來自前任最恐怖的威脅！」邀請到藝人董至成、Gino、賴薇如、葉欣眉上節目分享情侶間的親密話題，聊到「能否接受兩人理性分手，卻被要求最後一次性行為」時，現場來賓大多不能接受，Gino卻持反對意見，認為「完美告別作」更應該要做好做滿，才能達到雙贏局面，中肯分析讓小禎聽完也忍不住點頭說：「我相信！」

Gino直言：「（之後）還是會跟別人交往嘛！我在外面怎麼吹噓我的性功能多強，你們會不會相信？不會相信嘛！但有一個人講的話你一定會相信，我的前女友嘛！所以最後一次是好好表現，做口碑的機會！」更進一步強調：「你滿足了她，她也會滿足你下一個女朋友！」大膽言論讓全場來賓都驚呆了，董至成不禁質疑：「你這個還要靠人家幫你做口碑啊？」遭Gino打臉回嗆：「不然你都怎樣？寫在FB啊?」

分手也要做口碑！Gino：最後一次的「完美告別作」很重要

小禎也好奇胡瓜若被偷拍親密照，會有甚麼想法，胡瓜不禁感嘆：「你們是身材好，我們身材不好的會擔心，傳出去不是好不好看（的問題），是會被評論！」小禎聽了立刻安慰：「身材不好的也不會流傳太久啊！」沒想到胡瓜話鋒一轉，突發奇想說：「如果對方修圖，那OK！」讓全場笑翻。

談到親密照，葉欣眉坦言曾有交往對象被拍過類似照片，她雖絲毫不介意對方的過去，沒想到對方最後竟跟她說：「你越不介意，我越覺得在你面前我抬不起頭來！」而提出分手，讓葉欣眉非常受傷，到現在都不能釋懷，小禎聽完後意外突破盲點，「他可能覺得你不在乎他，或是他單純想跟你分手！」讓葉欣眉恍然大悟，直呼「有可能耶！」更多精彩內容，請鎖定今（29）日晚間9點中天綜合台《地球人請回答》。

(中時新聞網)