中市警第六分局分局長盧廷彰及秘書室主任鄭財興，昨天親上警察廣播電台台中分台，以國、台語雙聲道宣導暑期治、交安重點。（警方提供／陳世宗台中傳真）

國內新冠病毒疫情緩解，又適逢暑假期間，青少年放假從事各種休閒活動或打工，為讓孩童可以有個快樂安全的假期。台中市政府警察局強力掃蕩毒品、詐欺或遭性剝削案件，提供一個「孩子開心、家長安心」的優質暑期環境；中市警第六分局分局長盧廷彰更親上警察廣播電台台中分台，與聽眾朋友們分享經驗，國內出現「報復性」旅遊人潮，出遊務必注意交通安全。

警方指出，中市警第六分局分局長盧廷彰及秘書室主任鄭財興，於昨天親上警察廣播電台台中分台，以國、台語雙聲道宣導暑期治、交安重點，所轄西屯區內有逢甲夜市、百貨公司等吸引了大批人潮，來往人車眾多。

盧廷彰特別提醒用路人，駕駛可能受到車輛A柱的遮擋，造成視覺死角及盲點，無法即時發現行人的存在，行經路口時要注意往來人車，避免意外發生。

盧廷彰還於節目中提到，台中市的治安已與民眾刻板印象大不相同，今年1到6月全般刑案、詐欺、暴力犯罪及全般竊盜等項發生數均為六都最低，槍擊案發生數亦為六都最低，且較去年同期減少，治安有顯著改善，除了警方的努力，也有賴市民們共同維護，營造安心的生活環境。

(中時 )