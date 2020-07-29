公視國際頻道爭議 文化部急喊停 政院回應了 11:002020/07/29 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 文化部終止公視委託 蘇揆尊重(蘇揆臉書擷圖) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 公共董事會通過「109年發展國際傳播數位計畫」前導專案，引發軒然大波，文化部上午宣布終止「國際影音平台」委託案。政院表示，蘇揆對文化部決定表示尊重。 文化部表示，為避免爭議擴散，經審慎完整的評估，今日發布終止有關「國際影音平台」委託案。 政院表示，支持國際頻道，宣傳台灣美好，也給予支持和尊重節目製播自主性，但是也尊重公視對於計畫執行的規劃和意願。對於文化部終止委託，蘇揆表示尊重。 (中時 ) #國際影音平台 #公視 #文化部 #行政院 也許您會感興趣 政治熱門新聞 列五大點痛批「他」！王世堅這番話網友狂讚 - 政治 高閔琳論文被爆抄大陸網站 審查結果出爐…數據驚人！ - 政治 李登輝病況不理想 蔡英文、賴清德、蘇貞昌急赴北榮探視 - 政治 李登輝身體早有變化？阿扁意外吐實情 - 政治 民進黨猛打李眉蓁論文有效？民調出爐笑死 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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