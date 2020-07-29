公共董事會通過「109年發展國際傳播數位計畫」前導專案，引發軒然大波，文化部上午宣布終止「國際影音平台」委託案。政院表示，蘇揆對文化部決定表示尊重。

文化部表示，為避免爭議擴散，經審慎完整的評估，今日發布終止有關「國際影音平台」委託案。

政院表示，支持國際頻道，宣傳台灣美好，也給予支持和尊重節目製播自主性，但是也尊重公視對於計畫執行的規劃和意願。對於文化部終止委託，蘇揆表示尊重。

(中時 )