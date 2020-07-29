政府推出振興三倍券後，各部會也推出加碼券，但每次抽獎完，就會出現許多悲慘的邊緣人，因此網友好奇，為何不將所有券合在一起，直接發3600？如此一來，可節省開支，大家都有得拿，貼文曝光後，引起網友討論，這樣才刺激！而且幸運的人可以拿更多錢，誰要拿3600元。

網友在PTT上發文詢問，農遊券250元、客庄券800元、動滋券500元、藝FUN券600元，再加上振興券2000元。直接五券合發3600元，限定用途，不是比較能節省開支？且民眾不用花3600元去買，也不會製造出一堆苦情邊緣人，更不會狂被罵。

貼文一出，引發網友討論，「這樣就不好玩不刺激了，懂？」、「你覺得不運動不關心藝文的人拿到3600會去幹嘛？」、「台灣人愛排隊抽獎，增加娛樂感」、「因為幸運的可以全都拿到，誰要跟你領3600」。

但也有網友吐槽，「搞了四套抽獎系統，中間利益誰拿走了，自己想」、「讓你覺得好像很多優惠福利一樣」、「這樣多出來的台灣價值才多」。

(中時新聞網)