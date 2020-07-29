涉及獵雷艦詐貸案遭判重刑的慶富集團負責人陳慶男，另在海科館BOT工程案，以不實資料向5家聯貸銀行詐貸3億3800萬，高雄地院一審認定確實詐得其中2億3930萬判6年10月徒刑，陳不服上訴，29日二審宣判出爐，高雄高分院改認定詐貸金額為3億3800萬，重判7年10月，可上訴。

判決指出，擔任慶富集團子公司慶陽海洋公司董事長的陳慶男，被檢警查出涉嫌聯合3名建築師，在2015年指示不知情財務人員，將1億5000萬自慶富造船及另家公司帳戶，轉入慶陽海洋公司帳戶，充作增資股款及申貸所需自籌款，並向聯貸銀行詐得授信額度2億元後，再將1億5000萬匯回，涉嫌偽造文書、違反公司法。

陳慶男又以慶富造船名義，簽訂海科館生態展示館維生系統等分包契約，明知工程進度落後，卻3次指示梁耕華製作不實工程進度圖和不實工程進度證明書，隨後又找3名建築師在不實工程進度證明書上用印，再由會計人員持相關文件，向聯貸銀行申請核撥授信額度，共詐得3億3800萬。

同案被告的慶富專案梁姓工程師，改判3年徒刑；許姓建築師3年8月徒刑；夏姓、彭姓建築師各判刑4年；原因罪證不足獲判無罪的郭姓建築事務所協理二審遭改判3年6月，到場聽判得知結果後，令他相當氣憤，無法接受判決結果，他表示，事證都一樣，只是法官心證不同就變有罪，一定還會再上訴。

(中時 )