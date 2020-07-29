公視最近陷入政府黑手介入風波，國民黨立院黨團今天也踢爆同為公廣集團的華視也有私相授受嫌疑。國民黨團首席副書記長林奕華指出，華視拿了文化部9600萬製作費卻沒有公開招標，戲劇都拍完了才制訂相關辦法，不遵守程序正義顯然是踐踏民主體制的行為。國民黨立委李德維更說這是「下車了才補票」。

文化部基於內容自製為由，108年編列了9600萬給以華視為主的公廣集團，合約也規定要按照政府採購法執行預算，換言之要公開招標，然而沒有透過招標就有五家公司拿到8700萬元，高達預算的九成，並於今年3月完成拍攝，華視對外說明這是「自製協拍」，林奕華認為，這本質上就是委外，且未經公開招標不合法也違背程序。

華視在今年3月完成拍攝以後，於4月中播出，卻在播出前緊急頒布公司內部的採購準則，李德維認為，這比先上車後補票還誇張，「都下了車才在想辦法補票」，李呼籲文化部、公廣集團及相關的政府機構應該提升自我標準，也要求相關政府機構應該好好調查是否有人在過程中圖謀不彰。

林奕華指出，雖然3月底頒布新辦法、文化部核准以後，華視不需要公開招標，但不代表不需要公開徵件，即使最終「自製協拍」的戲劇有得獎，仍不應以結果論來忽略程序的不公，林認為公廣集團的公然違法、不重視程序是踐踏民主體制的行為。

林奕華認為，公廣集團應屬於人民而非國家，公視要建立國際平台、華視拍攝戲劇沒有不好，但應該要透過正當流程，呼籲政府不應過度介入公廣集團。

(中時 )