為了挽救遭疫情衝擊的低迷選情，美國總統川普的防疫態度轉嚴，不僅呼籲人民戴上口罩，自己也願意以身作則，在多個公開場合戴上口罩。不過，川普28日在推特上轉貼一部影片，其中一群身穿白袍的醫生聲稱「沒有人需要戴口罩」，並聲稱川普曾大力支持的抗瘧藥物氫氧奎寧對抗新冠病毒是有效的，不過這部影片被推特官方視為「誤導大眾」，已遭下架。

據《紐約時報》報導，川普轉傳的影片中為一群自稱是「美國前線醫生」（America’s Frontline Doctors）的團體，身穿白袍的他們以最高法院為背景，聲稱氫氧奎寧（hydroxychloroquine）是可以治癒新冠病毒的藥物，而戴口罩和封鎖是沒有必要的。其中一名醫生伊曼紐爾（Stella Immanuel）在影片中聲稱，「防止新冠病毒傳播，你不需要戴口罩」，並自稱已用氫氧奎寧治療上百名病患。不過氫氧奎寧不僅被美國藥品監管機構標記為「有風險」，世界衛生組織也停止其作為治療新冠的實驗。

隨後這部影片在經過川普本人、川普兒子小唐納川普（Donald Trump Jr）以及多個如反疫苗團體、陰謀論支持者以及保守派網站轉傳後，數小時內即獲得1400萬次點閱，但推特與臉書隨後以「分享治療新冠病毒的虛假訊息」為由而刪除，小唐納川普的帳號也遭停權12小時。報導指出，這部影片是精心設計用來滿足網路上陰謀論份子以及渴望重啟經濟的保守派，藉由醫生專業角色替這些不時訊息「以假換真」。

對於為何仍要轉傳不實資訊，川普在記者會上表示「她們都是氫氧奎寧的忠實粉絲」，覺得治療過上百位新冠肺炎病患的她，取得巨大成功，令人印象深刻，「我覺得她的聲音很重要，但她的聲音仍被他們（指社群媒體）消音了；至於為何他們要這樣，也許有很好的理由，也許沒有」 。

(中時新聞網)