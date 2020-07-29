CES 2020展會舉辦之際，新冠肺炎（COVID-19）疫情仍處於初期階段。但時至今日，疫情散播情形已截然不同，全球確診人數衝破1600萬。為了保護參展廠商與參觀民眾與媒體們的健康，主辦單位CTA (Consumer Technology Association，美國消費技術協會)以確認2021年CES展會將以純線上形式舉辦。

CTA公告，原定將在2021年1月6日至9日在美國拉斯維加斯舉辦的CES消費性電子展，將取消線下（實體）展覽的形式，包含主題演講、高峰會議、產品展出以及商機媒合的會議，都將以線上方式呈現。

CTA方面指出，由於疫情傳播對於全球帶來的健康疑慮，選在2021年初在拉斯維加斯舉辦實體展覽，還有面對面對的洽談生意，難以確保參加者的健康，因此為了進一步保障參展者、參觀者的健康，CES 2021將以線上形式舉辦。但預計2022年將會重返拉斯維加斯（舉辦實體展覽）。

CES是每年第一個大型的消費性電子展，通常選在一月份在拉斯維加斯舉行，2020年CES聚焦5G、人工智慧（AI）、擴增實境（AR）、虛擬實境（VR）、自駕車等議題，吸引全球 160 個國家逾 4500 家廠商參展，展位面積超過 290 萬平方英尺，創下歷史紀錄。總共展出 2 萬項以上新品，參觀人數達 18.4 萬人，演講人數超過 1200 人。若要改以線上形式舉辦，對於主辦單位也將是另一個全新的挑戰。

2020年因新冠肺炎疫情影響，包含MWC全球行動通訊大展、日內瓦車展、SWSX音樂節、日本CP+攝影展器材展等展覽，還有蘋果、Google、微軟以及Facebook等科技巨頭的開發者大會也被被迫取消或以線上形式舉辦。在全球多國的疫情尚未獲得緩解之前，在CTA宣布CES 2021以線上方式舉辦展會後，會不會引發連鎖效應，值得觀察。

(科技)