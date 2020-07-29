資深主播陳雅琳日前因工作用眼過度，在訪採訪台南市長黃偉哲時，突然一眼完全失明看不見，用僅剩的單眼微弱視力撐到訪問結束才送醫治療，經醫生確診為視網膜剝離，立即開刀。眼科醫生指出，近期研究發現台灣50～60歲及20～29歲的女性是視網膜剝離的高峰，且不一定有高度近視。

《早安健康》報導，女性有兩段視網膜剝離發病高峰期，其中一段就在拚事業的精華年紀。高雄上明眼科總院長潘志勤說，視網膜剝離研究及臨床報告觀察到一個「台灣特色」，在台灣視網膜剝離發生率有兩個高峰，分別在50～60歲以及20～29歲的女性，且視網膜剝離患者不一定是高度近視，只是發病前飛蚊症的飛蚊數量突然增加。潘志勤說，這研究推翻了過去認為視網膜剝離都是高度近視、以男性為主的認知。

潘志勤說，視網膜剝離是有預兆的，若眼睛忽然一直出現閃電、飛蚊數量從平常的幾隻變一大坨固定在某處、視線出現黑影，必須立刻就醫。一般常見的視網膜剝離高危險族群有：近視500度以上高度近視者、有視網膜剝離家族史、眼睛受過傷、50歲以上、曾動過白內障手術、糖尿病病患。

(中時新聞網)