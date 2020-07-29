蘋果iPhone在大陸獲得佳績，上海研究機構CINNO的報告指出，iPhone在陸Q2的銷量較上一季大增225％。

CINNO數據指出，iPhone在陸Q2銷量達到1,300萬支，較2019年Q2年增62％，較2020年Q1大增225％。CINNO的數據主要以銷售交易來計算。

而此前Counterpoint的報告稱，以通路銷售計算，iPhone在陸Q2銷量為740萬支，年增32％，是期間大陸成長最快的手機廠商。

(工商 )