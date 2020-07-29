台灣高鐵（2633）擴大會員經濟服務，29日宣布TGO「點數365」平台正式上線，會員點數自即日起可透過手機，直接兌換365項以上商品，合計超過60個品牌，同時，台灣高鐵也加碼推出「TGO點數加碼贈」及「點數兌換抽獎」等多重優惠。

台灣高鐵副總孫鴻文指出，目前TGO會員已超越143萬人，為提供更豐富、便利的點數兌換選擇，「點數365平台」與精誠資訊合作，會員只要透過手機扣抵點數，取得商品電子序號，再至品牌門市持手機出示商品序號，即可輕鬆取得商品。

孫鴻文表示，TGO「點數365平台」正式上線，進一步將台灣高鐵的企業願景具體實現，尤其近年點數商機蔚為風潮，台灣高鐵希望為旅客提供更具規模的點數服務平台，透過數位科技運用與結合，隨時隨地都能夠將會員點數轉換成免費的線下商品，完成線上交易、線下服務的便利措施，享受便利與實惠的會員點數經濟新體驗。

據了解，台灣高鐵為第一家打造點數服務平台的交通運輸供應業者，會員TGO「點數365」平台可兌換商品品項涵蓋五大類，包括烘培飲品、超商餐飲、交通休閒、伴手禮以及知名飯店住宿，合作業者包括萬國通路、玉珍齋、裕珍馨、舊振南等，兌換地點不僅橫跨台灣高鐵全線12座車站，更涵蓋全國大街小巷逾1萬個商家，滿足TGO會員吃喝玩樂的全方位需求。

此外，台灣高鐵加碼祭出優惠，8月底前兌換8大品牌指定商品，再享TGO點數加碼贈，9月底前成功利用台灣高鐵會員TGO「點數365」平台兌換任一品項，還可參加抽獎，累積兌換點數達1,000點，還可再參加第二重抽獎，獎品包括高鐵車票半價券等。

(工商 )