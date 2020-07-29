乙太網架構的普及簡化了許多不同應用的設計、配置和控制。對於需要比以前更高資料傳輸速度的行動互聯網來說，這一點尤為重要。車聯網非常依賴於局部聯網，在這種網路中，一部分設備處於休眠狀態，隨需求而喚醒。汽車乙太網的領導者Microchip Technology Inc.今天宣佈推出擁有業界最低休眠電流的乙太網實體層收發器（PHY）LAN8770。這款符合OPEN Alliance TC10休眠標準的收發器休眠電流小於15 μA（微安），僅為其他同類可用設備的四分之一。

LAN8770是一款精巧型、低成本的單埠100BASE-T1乙太網PHY，符合IEEE 802.3bw-2015規範，提供5 x 5 mm或6 x 6 mm可潤濕側翼QFN封裝。這種小型封裝非常適合空間受限的應用，如資通訊娛樂系統的核心單元、遠端通訊處理模組或先進駕駛輔助系統（ADAS）。它可以透過單根非遮罩雙絞線（UTP）提供100 Mbps的發送和接收功能，滿足汽車電磁干擾要求，並通過了1級（-40°C至+ 125°C）汽車級AEC-Q100認證。此外，LAN8770還支援Microchip的功能安全，它透過特殊設計，具備專屬硬體安全特性、故障模式、後果和診斷分析（FMEDA）以及安全操作手冊，可簡化客戶最終產品的ISO26262安全認證。

LAN8770M和LAN8770R兩款產品分別支援通過標準MII/RMII和MII/RMII/RGMII介面與乙太網MAC進行通訊，還為RGMII和RMII應用提供可選的125 MHz或50 MHz參考時脈輸出，通常能夠消除對外部參考時脈的依賴。

Microchip USB和網路業務部副總裁Charles Forni表示，通常，一個汽車模組在休眠（電池）模式下最多只允許消耗100微安的電流，因此，如果PHY單獨消耗的電流超過50微安，則需要增加額外的電路來避免超出額定功率。這導致應用經常需要增加額外的線路或CAN匯流排來啟用和禁用電源。我們推出的PHY避免了這種需求，因而盡可能地減少了元件、安裝和成本。

Microchip的LAN8770 EtherGREEN節能技術可提供低功耗操作以及超低功耗的休眠和喚醒模式，通過可選的整合線性穩壓器和Microchip用於可變xMII和輸入/輸出電源電壓的flexPWRR技術，進一步提高了電源效率，進而提供了靈活的設計選項和更多的節能方式。

先進PHY診斷設備透過Microchip整合的LinkMDR電纜診斷系統為使用者提供故障排除功能，該診斷系統可用於檢測電纜缺陷、短路或斷路。PHY診斷設備還提供接收器訊號品質指示器（SQI）、過熱和欠壓保護、全面的狀態中斷支援以及各種回送和測試模式。PHY系列產品由Microchip的免費LANCheckR線上設計服務提供支援，可覆核客戶設計，確保使用最佳設計實踐。此外，還提供AUTOSARR、LinuxR和RTOS軟體驅動程式。

目前還提供單獨的100BASE-T1到100BASE-TX媒體轉換器評估工具包，以及一個100BASE-T1子卡評估板，可與Microchip的ATSAMV71-XULT XPlained Ultra微控制器工具包以及SAMA5D3-EDS微處理器工具包一起使用。

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