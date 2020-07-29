63歲球星包比利（Barry Beck）曾在美國國家冰球聯盟（NFL）紐約遊騎兵隊擔任隊長，相當風光，之後退休回歸家庭，生活美滿。不料近日卻傳出憾事，他的20歲兒子Brock Cameron Beck遭人砍死；經調查，警方表示無謀殺動機，讓包比利感到痛心。
Brock Cameron Beck 本月26日凌晨2時許在加拿大街頭遭人亂砍數刀，當場慘死；而旁邊的16歲朋友身上也有傷痕，倒臥在一旁，經過治療後已經康復出院。院方指出，Brock Cameron Beck的死因為致命刀傷。
警方調查後，初步認為沒有發現謀殺動機，但已經調閱監視器，將皮膚黝黑、燙髮風格強烈的男人以及頭髮較長的白人列為嫌疑犯，嫌疑人尚在逃。
對此包比利心痛發文表示，如果不是殺人，那為何要刺兒子這麼多下。包比利說，「我的兒子在街道上流著血，孤獨的死去；我愛我的兒子，真的很思念他。」他也留下訊息，希望大家可以幫忙追緝凶手，還兒子公道。
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(中時新聞網)
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