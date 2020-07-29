人人都想在一夜致富，日前威力彩開獎就有2人抱走大獎。近日在印度有1名男子花200盧比（約台幣80元）租下1塊沒人購買的荒地，沒想到他就向中頭彩一樣，在荒地挖出了2顆鑽石，其中一顆更價值500萬盧比（約台幣200萬），讓他笑得合不容嘴。

據《印度斯坦時報》報導，35歲的男子阿南迪（Anandilal Kushwaha）花200盧比租下1塊沒人要的土地，租期為6個月，他聘請8名工人來幫忙挖礦。阿南迪先是挖到1顆0.7克拉的鑽石，沒想到過了幾天後，他又挖到了更大顆的鑽石約有10.96克拉。

礦產資源部官員分析，阿南迪將10.69克拉的鑽石放到辦公室，他預估這幾天鑽石拍賣價格可能會來到500萬盧比；他表示，鑽石質量很好，呈現棕櫚形，不太需要切割，拍賣價值很高。阿南迪挖到鑽石消息在村裡傳開，引起大批民眾討論。

阿南迪表示，「我很高興在疫情期間能獲得鑽石，這都是上帝給予的恩典。」他也表示，將拍賣賺得錢與其他8名員工平分，並感謝這是大家共同努力，才能獲得如此珍貴的鑽石。阿南迪決定用在家庭開銷上，特別是兒子與女的教育費用，另外未來他仍會繼續承租這塊土地，希望能挖出更有價值的鑽石。

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(中時新聞網)