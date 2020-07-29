香港地產大亨高廣垣，計畫在愛爾蘭建立一座新城市來容納5萬名香港移民，他將這個計畫稱之為抵達美國的清教徒計畫。

根據英國媒體《泰晤士報》報導指出，香港國際特設城市投資公司維多利亞港集團（VHG）的創辦人高廣垣，計畫在愛爾蘭興建一座城市，目前選址暫定在都柏林（Dublin）和貝爾法斯特（Belfast）之間，計畫尋找一塊50萬平方公里的土地，該城市目前計畫名為「Nextpolis」，目前高廣垣已經向愛爾蘭政府提出計畫。

而愛爾蘭外交部發言人證實，的確曾經與高廣垣進行會談，但從2019年12月初次接洽後，外交部與VHG的聯繫十分有限，且該計畫無法提供有益愛爾蘭且符合實際的指導，所以外交部尚未對此事件採取進一步的行動。

高廣垣也對媒體表示，基於愛爾蘭政府的反饋，他已經大幅度縮小了原本的規模，「我發現不能直接複製香港的模式，這並不適合，就好像我們強加了某些東西，屆時香港人將會被視為其他人口隔離，所以我們會換另外一種方式。」高廣垣也對媒體說，他也有考慮其他國家，但他拒絕透露更多的內容。

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(中時新聞網)