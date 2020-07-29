大陸人社部官網28日指出，今年第2季全大陸83個城市公共就業服務機構求人倍率（有效需求人數與有效求職人數之比）約為1.32，較上年同期上升0.1，與上季比較回落0.3，顯示隨著復工復產持續推進，市場活躍度有所回升，與上季相比，市場供求壓力有所緩解。

從行業需求看，企業用人需求集中在製造業、批發和零售業、居民服務和其他服務業等，占比分別為34.9％、12.6％、9.5％。與去年同期、上季相比，衛生社會保障和社會福利業、交通運輸倉儲和郵政業、教育等公共服務行業用人需求保持增長，租賃和商務服務業等傳統行業用人需求減少人數較多。

觀察監測數據顯示，第2季用人單位通過公共就業服務機構招聘各類人員約441.2萬人，進入市場的求職者約333.7萬人。從供求對比看，市場需求人數略大於求職人數。

據《人民日報》指出，分區域看，東、中、西部市場求人倍率分別為1.26、1.45、1.36，中、西部地區市場用人需求缺口較大。與上季相比，東、中、西三大區域市場需求人數均有較大幅度減少，市場求職人數東、西部市場有所增長，中部市場有所減少。

從人才需求看，市場對具有技術等級和專業技術職稱勞動者的用人需求均大於供給，技術員、工程師、高級工程師、高級技能人才的求人倍率分別為2.18、2.17、2.12和2.1。與上季相比，對高級技能人員的用人需求增長28.1％、對中級技能人員的需求增長15.8％、對高級技師的用人需求增長15.1％，專業技術人員和高級技能人員用人需求缺口較大。

(旺報 )