柯P讚李登輝：是「英雄人物」先連絡家屬安排探視 11:052020/07/29 中時 張穎齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲（中）。（張穎齊攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 網路瘋傳高齡97歲的前總統李登輝病逝，台北榮總醫院澄清李身體狀況不理想、尚在治療中，過去與李頗有交情的台北市長柯文哲29日表示，李登輝是英雄人物，最後1次看到是去年5月，如今要先連絡家屬，等知道狀況再安排（探視）。 柯文哲表示，現在有太多傳聞，要等消息確定再講，也要先連絡家屬、等知道狀況後再安排，不要造成家屬困擾；另外最後1次看到李登輝是去年5月，李身體不太好，他就不太想再去打擾，不過這是個人隱私，「李登輝就是英雄人物」。 (中時 ) #李登輝 #柯文哲 #台北 #英雄人物 也許您會感興趣 政治熱門新聞 列五大點痛批「他」！王世堅這番話網友狂讚 - 政治 高閔琳論文被爆抄大陸網站 審查結果出爐…數據驚人！ - 政治 李登輝病況不理想 蔡英文、賴清德、蘇貞昌急赴北榮探視 - 政治 李登輝身體早有變化？阿扁意外吐實情 - 政治 民進黨猛打李眉蓁論文有效？民調出爐笑死 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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