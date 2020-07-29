網路瘋傳高齡97歲的前總統李登輝病逝，台北榮總醫院澄清李身體狀況不理想、尚在治療中，過去與李頗有交情的台北市長柯文哲29日表示，李登輝是英雄人物，最後1次看到是去年5月，如今要先連絡家屬，等知道狀況再安排（探視）。

柯文哲表示，現在有太多傳聞，要等消息確定再講，也要先連絡家屬、等知道狀況後再安排，不要造成家屬困擾；另外最後1次看到李登輝是去年5月，李身體不太好，他就不太想再去打擾，不過這是個人隱私，「李登輝就是英雄人物」。

(中時 )