市府養工處會勘後，重新施工整建於日內施作完成，確保打球市民與用路人的行車安全。（市議員林祈烽服務處提供／陳世宗台中傳真）

台中市西屯區福和里社區籃球場周邊花台老舊破損，不但影響觀瞻，破損掉落的磚塊也可能會傷及路人和行經的車輛。市議員林祈烽為民請命，要求市府趕緊施工改善，預防意外發生；市府建設局接獲通報會勘，立馬重新施作花台水泥圍籬完成改善工程，確保在球場打球里民及用路人安全。

西屯區福和里長李鳳珍說，位於台灣大道四段671巷旁的社區籃球場，是許多里民和學生打球的運動場地，但球場旁的磚牆花台，疑因年久失修，許多地方都已破損，磚塊也掉落在路邊；里民反映恐怕會傷及路過的行人或車輛，要求市府儘快派人修復。

市議員林祈烽接獲民眾陳情後，邀集立委張廖萬堅服務處、福和里長李鳳珍及建設局養工處人員到場會勘，並要求養工處要趕快處理，不要讓讓破損的花台矮牆磚塊持續崩落；尤其是花台矮牆緊臨路邊，如果行人或行經車輛沒有注意，就可能會有意外發生。

市府養工處強調，經與會各界會勘後，確認花台矮牆破損嚴重，隨即發包僱工將球場周邊的花台移除，重新施工整建，並於日內施作完成，確保打球市民與用路人的行車安全。

(中時 )