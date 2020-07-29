上海市副市長周波2018年抵台參加雙城論壇，數位獨派青年在松山機場抗議，遭到警方逮捕，劉青蓉為了送行動電源給被捕同志，與警方起衝突，不僅手骨遭折斷，還被依妨害公務送辦。台北地院審結，判劉女拘役10天，得易科罰金1萬元，可上訴。

台北市、上海市2018年12月20日舉辦「雙城論壇」，盼兩岸以對話取代對抗，加強兩個城市的合作發展機會，台北市由市長柯文哲為代表，上海市則由副市長周波出席，雙方當時並簽署運動員培養交流等3項合作備忘錄。

檢警調查，周波20日當天搭飛機抵達松山機場，「台獨女神」郭潤庭等數位獨派青年在機場聚集抗議，因此遭警方逮捕，移送至航警局台北分局等待詢問。

沒有參加抗議行的劉青蓉，事後得知同志遭逮捕，要送行動電源過去，因不信任警方，要求員警要當她的面將行動電源交給郭潤庭，但警方不同意，雙方因此發生衝突，劉女當場被依妨害公務罪嫌逮捕，過程中左手還因此骨折。

(中時 )