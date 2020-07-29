台東市正氣路水果街昨天下午2時許，因店家門口1台自小客車臨時停車購物，影響後方汽、機車行進動線，引發1名外送員機車騎士不滿，該外送員與店家發生爭執，並持木棒作勢嗆聲，有網友說，「這筆訂單外送球棒」。

該外送員 後來還從機車置物箱內取出棍棒嗆聲作勢打人，未有傷人或毀損物品的舉動後悻悻然騎車離開。

店家事後表示，客人臨停是不對，造成用路人不便，真的不好意思，也知道外送員很辛苦。

店家說，當時剛好客人開車要來載釋迦，可能前後大約3分鐘，當時他也向外送員表示馬上用好，客人付錢後馬上就開走，該外送員不知為何突然爆怒，罵人還拿棍子出來，當時還真怕會傷到客人。

店家將監視器畫面貼上臉書，馬上就有網友留言：「外送有在送武器裝備的嗎？我怎麼沒聽說」；「這筆訂單外送球棒」；「為什麼外送會帶球棒」。不過也有網友替外送員出聲：「那條路就這麼小,違停馬路被幹角剛好而已辣」。

台東縣警局台東分局表示已受理報案，並掌握機車騎士身分，積極偵辦中。警方也呼籲，暑假期間旅客人潮眾多，請駕駛朋友配合項交通疏導管制措施，勿任意違規停車，影響其他用路人，自7月1日起針對市區違規停車加強勸導及取締，呼籲駕駛人遵守交通規則。

(中時 )