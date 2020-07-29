新冠肺炎疫情今年在全球許多地區造成影響，目前情況仍相當嚴峻，加上各國為了保障國民健康，對於旅遊出入境有諸多嚴格限制，國際體育賽事短期內要復辦確實不易，因此原定今年9月1日開打的台北羽球公開賽，將停辦一屆。

中華民國羽球協會表示，全球新冠肺炎疫情尚未趨緩，並有持續升溫的趨勢，外隊入境時依規定需繳交病毒核酸檢測報告確定為陰性始可入台，且入境後還須五天隔離期滿後才能參與賽事，等於選手自入境日起，算包含賽事期間需待滿十四天後採檢為陰性才可離台，這段期間的食宿費用對於主辦單位及參賽隊職員都是龐大負擔，也會影響選手後續亞洲各站參賽規劃，使得本屆賽事外籍選手參賽意願降低許多。

疫情下辦比賽不容易，中華羽協在呈報疫情指揮中心、教育部體育署、BWF世界羽球聯盟歷經多次協商後，決定以國家防疫和選手安全為優先，今天宣布今年度台北羽球公開賽停辦1屆。

(中時 )