深圳銀保監局7月24日發佈公告，同意滙豐銀行（中國）有限公司深圳龍崗支行關閉。這是滙豐中國今年以來在大陸關閉的第6家支行。

據英國《泰晤士報》報導，滙豐正面臨越來越大的壓力，考慮出售其美國零售銀行業務提高回報。同時，滙豐還希望出售其法國零售銀行。

此前，廣東銀保監局分別於6月12日、4月28日、1月2日同意滙豐中國3家支行關閉；青島銀保監局於5月18日同意1家支行關閉；深圳銀保監局於4月3日同意1家支行關閉。此外，重慶大足滙豐村鎮銀行雙橋支行也於4月30日獲批終止營業。

與此同時，滙豐控股已宣佈將恢復新冠疫情爆發後擱置的大規模裁員計畫，中期內裁減大約35000個崗位，45億美元的成本和1000億美元的優先加權資產。

就在滙豐中國深圳龍崗支行宣佈關閉的同一日，《人民日報》發佈了《孟晚舟案證據公開！滙豐銀行構陷，美國一手炮製》一文。

(旺報 )