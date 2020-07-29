熱錢流竄！「數位黃金」的比特幣過去48小時漲逾10%，一度衝破11,000美元，為2019年首見，比特幣27日收盤突破10000美元大關後，已經連續第3個交易日站在「萬元」之上。數位貨幣走升，也帶動今早板卡族群股價走高，撼訊(6150)、映泰(2399)及青雲(5386)等早盤股價走高。

部分投資人看好比特幣本波上攻15,000美元。比特幣大漲的時間點，剛好也和國際金價挑戰歷史新高2000美元之際。投資人似乎把黃金與比特幣視為避險工具，部分數位貨幣的多頭陣營相信，推動金價的動能如今開始助漲比特幣向上攻。因為比特幣又有「數位黃金」的別稱。

青雲今年上半年累計營收12億元，年增近5成。該公司DRAM的營收占比約7成，板卡占2成，H1營收推升主要是受惠於DRMA價格的走高。展望H2，往年第3~4季為出貨旺季。但今年受到新冠疫情影響，H2的營收年增目前不敢太樂觀。

撼訊上半年累計營收13.26億元、較去年同期小幅衰退1.2％。撼訊成立於1997年，以知名的PowerColor品牌行銷全世界，目前是全球第三大繪圖顯示卡供應商，並躍昇為AMD顯示卡出貨量前兩大的廠商。該公司的主要商品和服務項目包括：繪圖卡、工業用顯示卡、影音多媒體系列產品、電子類相關產品、FPGA事業平台相關產品及物聯網及生技醫療等。

撼訊近年積極擴展運動能，今年在IPC工業電腦應用之工控相關業務，亦端出包括新一代電視牆控制器、IPC顯卡與FPGA，和全系列Thunderbolt 3 eGPU顯卡外接盒及多媒體連接埠等產品，全方位提供DOM大廠客製化服務及部分自有品牌PowerColor應用方案。

(時報資訊)