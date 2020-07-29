記憶體品牌威剛(3260)宣布已取得車載最高等級認證IATF 16949：2016(汽車品質管理系統)，這代表威剛已具備進軍汽車電子供應鏈的實力，在產品設計、生產流程、產品品質上都已達到全球汽車工業的統一標準，並可生產符合其規格的產品。

未來隨著5G的蓬勃發展，車聯網(Internet of Vehicle, IoV)所涵蓋的範疇，如交通控制系統、自駕車(Autonomous Vehicle)、安全導航、智慧停車、防撞預警等應用也會更為普及。

威剛工控將持續耕耘廣大的車載應用市場，提供耐用可靠的解決方案，以滿足多元需求；包括2.5吋/M.2/mSATA/DOM固態硬碟、CF/CFast存儲卡、SD/microSD記憶卡，均採用高品質元件和低功耗設計；而DDR4 2666/3200記憶體則有高速傳輸與低延遲的優點，因應講求安全至上、訊息傳遞分秒必爭的汽車應用而言。此外，威剛工業級產品還提供抗硫化(Anti-Sulfur)、塗層保護(Conformal Coating)、斷電保護(PLP)等技術，都能幫助車用設備維持穩定運作。

IATF(International Automotive Task Force，國際汽車工作組)由全球主要汽車製造商和國家監督單位所組成，其目標是為汽車用戶提供最高品質的產品。IATF 16949由IATF成員共同開發，於ISO 9001的標準架構下，加入了各大車廠對品質管理的要求，並提交給國際標準化組織(ISO)批准和發布，目前最新版本為IATF 16949：2016。

(時報資訊)