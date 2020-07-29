日本兩大男神玉木宏和高橋一生在日劇《龍之道 雙面復仇者》飾演攣生兄弟，談到印象深刻的拍攝場景，玉木宏表示，對他而言最印象深刻的並不是那些緊張、嚴肅的場面，而是兩兄弟的「基情」親密按摩戲。

玉木宏說：「我認為雙胞胎兄弟最重要的是『接觸』，所以幫對方按摩肩膀的橋段最令人印象深刻，整個氣氛也很讓人放鬆。」高橋一生也表示贊同，這場戲呈現出兄弟間可愛的一面，兩人笑認彼此很合拍。

玉木宏和高橋一生在《龍之道》雖是首次合作，但皆受到對方影響與良性刺激，高橋一生表示：「第一集中最精彩的部分是我們第一次對戲，感受到玉木在演戲時的能量，讓人能夠完全信賴他。」

高橋一生更害羞的坦言，自己不想讓人看到的一面全被玉木給看光，「玉木常常對我說：『好會吃啊你！』或者被目擊到在休息室張開嘴巴打瞌睡之類的畫面。」玉木宏在一旁笑著虧他：「在心中默默覺得，原來他是這樣的人啊！讓人很安心呢。」《龍之道 雙面復仇者》每周三於friDay影音首播。

(中時 )