美國電動車大廠特斯拉（Tesla）近來在全球掀起一波「特斯拉狂熱」，然而其安全性議題也屢屢被端上檯面。南韓國土交通部官員於周三（29日）透露，南韓將對特斯拉展開安全性調查，主要將針對煞車和操縱系統問題，另外，自動駕駛功能也被納入調查範圍。

南韓國土交通部目前尚未針對此事作出回應。路透社引述南韓媒體報導，特斯拉的Model 3將是本次重點調查對象，且此次調查可能耗時半年至一年。

美國國家運輸安全委員會（National Transportation Safety Board）去年便曾指出，特斯拉的自動駕駛功能有設計缺陷，且此問題可能是Model S於2018年一月於加州發生撞車意外的原因。

特斯拉Model 3車款自2019年底於南韓上市後便熱銷，甚至擠下南韓現代汽車（Hyundai）的Kona，成南韓最暢銷電動車款，特斯拉更躍居南韓進口車市場的銷量第三名。

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