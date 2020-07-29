生技股與電子股在台股突破歷史天價12682點大關後，似逐漸形成蹺蹺板效應，業內人士指出，這兩類股都是政策面短中期將大力推動的產業，在國際上也都有相對強韌的競爭力，該兩類股若輪動架構成形，對台股中多或持續往更高的天花板前進，寫新歷史，將具正面效益。

由於周二在美股掛牌交易的台積電ADR、聯電ADR與日月光投控ADR等都重挫，使台今在台積電、聯電雙雙開低下，加權股價指數甫開市下挫55點，之後，早盤一度下探至12488點，跌破5日線後，逐漸止跌回穩，並向上趨堅整理，盤中最高點一度也來到12636點，迄上午10：43的加權指數暫報12601點，仍係由黑翻紅榮景，小漲15點，成交1252億元。

業內人士指出，從今大盤震盪整理格局中，明顯擺出的態勢係，生技股上，以台積電為首的半導體族群下，例如上市櫃生醫族群，迄中場計12檔強勢漲停板，包括易威、天良、健亞、永日、太景*-KY、ABC-KY、醣聯、安克、杏國、台康生技、杏輝及懷特等，都大紅燈籠高高掛。即便連近期走勢超弱的合一、中天兩股，也跌深強彈，整體類股表現出色。

不過，以台積電演出馬首是瞻的半導體族群仍非省油的燈；例如台積電在1997年與2007年5月，分別發行美國存託憑證 （ADR），其中的2007年的ADR每單位交易價格為10.68美元，相較2020年7月28日在美股收盤價76.92美元，或一度在前（7/27）日創下的歷史天價83.25美元的大波段的獲利績效來看，投資成果相當豐碩。顯示長抱台積電股的中多獲利不可以道里計。

業內人士表示，目前看起來，生技股在前波拉回後，近日逐漸在低檔架構短中期底部區，短線的強彈雖不必對中多過分樂觀，但後市也絕未過分悲觀。

相對台積電領軍的半導體甚或是電子族群，中多調整本益比空間仍審慎樂觀，台股短線的創新高後拉回整理，或宜以休息是為走更長遠的路來解讀，在政策面不偏空與全球資金行情方興未艾下，台股後市不必過分看淡。

(工商 )