動滋券有沒有中籤，可上官網查詢最後結果。(翻攝自動滋券官網)

你收到簡訊了嗎？動滋券抽中籤通知已在今上午10點完成，如果對中籤仍抱一絲希望，教育部體育署提供的查詢網址，只要輸入個人身分證字號，即可知最正確的結果。不過，有不少網友哀嚎，明明有收到簡訊，上官網複查卻沒中籤，簡直氣炸了，要體育署踹共給說法。

按照體育署公布的時程，昨日3點半公開抽籤後，下午6時起陸續發出手機簡訊或EMAIL通知，直到今早10時發送完畢，且中籤查詢網址也在10時起可查。

不過，今上午傳出有多人收到簡訊，開心上官網再確認，卻發現自己竟然沒中籤。網友困惑，難道收到中籤的簡訊不算數？深覺受到欺騙。有些網友氣憤表示，「簡訊有收到，但是網頁查沒中籤的」、「收到簡訊查詢卻是未中籤……」，他們非常無奈，「誰能告訴我是什麼狀況？」

但也有人實測，反映結果其實滿順利的。因此網友推測，重新開啟網站多按幾次，就能正常顯示，應該是上網查詢的人太多，網站卡卡出現的問題，「可以多按幾次就變中籤了」。

(中時新聞網)