高盛集團28日發佈一項大膽警告，指出美元面臨失去世界儲備貨幣地位的風險!在美國國會接近採取另一輪財政刺激措施以支撐遭受疫情衝擊下的經濟，且美聯準會（Fed）資產負債表今年已擴大約2.8兆美元背景下，高盛策略師警告，美國政策正引發貨幣貶值擔憂，這可能會終結美元在全球外匯市場的主導地位。

據大陸金融界網站報導，儘管這種觀點在金融界大多數圈子裡只是少數派，高盛分析師也並沒有說確信這種觀點一定會成為現實，但該說法的確抓住本月在市場中蔓延的一種緊張氣氛，也就是投資者擔心美國這種印鈔規模將在未來幾年引發通貨膨脹，因而一直在拋售美元，瘋狂地買入黃金。

包括Jeffrey Currie在內高盛策略師指出，黃金是終極貨幣，特別是在當前這樣的環境中，政府正在導致其法定貨幣貶值，並將實際利率推至歷史最低水準，現在存在著美元儲備貨幣地位還能持續多久的切實擔憂。

西太平洋銀行外匯策略負責人Richard Franulovich則表示，儘管歐洲通過聯合發債為經濟刺激計畫提供資金有利於歐元，但並不會實質性削弱美元的主導地位。

(旺報 )