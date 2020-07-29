員林市長游振雄表示，網友在網路上散播謠言，嚴重影響市公所及市民代表會聲譽，今站出來就是要捍衛公所與代表會清白。（吳建輝攝）

23日員林市代表會開會時，有代表提出用大會名義將在外無中生有，散播不實指控的民眾移送法辦當時19席代表全舉手同意，但今僅有18席代表出席。（吳建輝攝）

員林果菜市場成立於1957年，當時以南昌路與光明街口的市場，做為主要交易地，但市場交易量日益繁榮，導致原有場地不敷使用，後經中央建議遷地改建於現址，於1976年竣工落成，至今已有44年歷史。（公所提供／吳建輝彰化傳真）

專打假訊息！29日員林市長游振雄、代表會主席賴東位等共18席代表，齊聚彰化地檢署前，按鈴申告並遞交狀紙，要告在網路散播假訊息的網友及攤商，員林市長游振雄表示，網友在網路上散播謠言，嚴重影響市公所及市民代表會聲譽，今站出來就是要捍衛公所與代表會清白。

員林果菜市場改建案尚未成案，就在地方掀起爭議，有民眾在臉書散播訊息，讓市民代表們認為受到不實指控，23日在代表會上要求大會提出告訴，揪出散播謠言的民眾，還給公所及代表會清白。

員林市長游振雄表示，員林果菜市場改建案尚未成案，僅在送審階段就鬧得沸沸揚揚，不管是攤商、網路上各種謠言鬧得沸沸揚揚，甚至提出不實指控，直指公所賣地市長代表拿好處等等，今天選擇對這些傳遞假訊息的民眾及網友提告，來捍衛自己的清白，

員林市代會主席賴東位說，臨時會開議前，該公文就已經在果菜市場流傳，讓果菜市場攤商人心惶惶，攤商在未完全瞭解果菜市場改建案，開始以訛傳訛，造成社會不安，認為相當不妥，希望檢察官能嚴查，還給市長、代表們清白。

有代表私下表示，未審議案資料就流出相當不可思議，攤商僅接收到片面資訊，像是公所賣地、還要強迫搬遷，甚至說果菜市場要遷到靈骨塔旁邊等等，認為散布謠言的人應該要受到強烈譴責，一定要站出來提告。

23日員林市代表會開會時，當天有代表質疑未審議案竟被散播出去，懷疑是有人惡意散佈，當場提出用大會名義將在外無中生有，散播不實指控的民眾移送法辦，當時19席代表全舉手同意，但今僅有18席代表出席，是否真如其他代表所云，耐人尋味。

(中時 )