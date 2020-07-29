在大陸乳業巨頭蒙牛增持成單一最大股東的帶動下，在香港上市的中國聖牧29日股價飆升，早盤漲幅已經突破102％報0.485港元。

中國聖牧公布，蒙牛乳業行使認股權證，以每股0.33港元認購其約11.97億股新股，涉約3.95億港元，令所持股權由3.83％增至擴大後股本約17.8％，超越中國聖牧主席邵根夥的15.8％，成為單一最大股東。

(工商 )