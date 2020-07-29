公益彩券億元中獎人男女大不同，據台灣彩券統計，億元富翁男多半大眼大嘴大耳朵；至於女生多半小眼小嘴小耳朵。

台灣彩券公司總經理蔡國基指出，統計103年至今年上半年的151位億元中獎人問卷資料，男性116位（77％）、女性35位（23％）的面相大不相同，男性多半長相大器，有大眼睛（55.9％）、大嘴巴（57.6％）和大耳朵（42.9％）；女性中獎人則面容小巧，有著小眼睛（62.5％）、小嘴巴（81.5％）和小耳朵（43.3％）。

在生肖部分，男性中獎人排名前兩名為屬馬（13.0％）跟屬蛇（11.3％），屬羊和雞（各10.4％）則並列第三，女性中獎人則為屬「猴」（17.7％）排名第一，屬龍（14.7％）和屬狗（11.8％）則分別排名第二、三名。

購買頻率方面，蔡國基指出，男性中獎人多展現想中大獎的「毅力」，最多的是「期期買」（40.5％）、其次為1星期1次（14.7％）；女性則較隨性，「想到才會買」（31.4％）最多，每期都會買其次（28.6％）。

另外，從職業別來看，蔡國基指出，億元中獎人不分男女皆以上班族（男性40.5％、女性34.3％）最受財神爺眷顧，第二名就不太一樣，男性為自營業者（22.4％）、女性則是家庭主婦（22.9％）；在星座方面，億元中獎人中男性第一名為魔羯座（14.7％），女性則是雙魚座、牡羊座並列第一（14.3％）。

(工商 )