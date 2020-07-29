搶父親節孝親商機，台北喜來登飯店雙管齊下推出餐飲與住房優惠，包括館內「辰園」、「請客樓」、「比薩屋」與「SUKHOTHAI」餐廳都在8/8日當天推出父親節限量菜單，住房則含「請客樓」或「安東廳」雙人套餐。父親節當日至館內餐廳或酒吧單筆消費達8,000元以上，即贈瑞士La Colline科麗妍獨家保養組與價值6300元的貴賓療程體驗券。

台北喜來登於8月8日父親節當天獻上各式異國美饌與夏日放鬆之旅，盛情寵愛爸爸。米其林餐盤推薦餐廳「辰園」全新燒鵝料理，包含滑嫩彈潤「松露鵝蛋炒蝦球」、清脆爽口「松子蘋果炒鵝鬆」、「鵝絲春捲」等每道260元+10%起。適合小家庭的「比薩屋」義式四人、六人分享餐4,800元+10%起，以及「SUKHOTHAI」四人以上無限暢饗30道經典泰菜，每位1,390元+10%，另贈用餐賓客泰式風味飲品乙杯。米其林二星餐廳「請客樓」十人席宴每桌26,800元+10%起。

台北喜來登針對天下爸爸推出的星旅米其林」住房專案，每晚含稅6,600元，入住舒適或豪華客房乙晚即可享請客樓或安東廳「米其林雙人套餐」(價值7,260元)，由米其林主廚團隊獻上頂級美食，品嚐「請客樓」雲腿濃湯燉花膠、酒香麻油雞煨飯，或「安東廳」乾式靜電熟成肋眼牛排等經典菜色。

台北喜來登飯店同步加碼推出振興券限定優惠，凡持紙本振興券至台北喜來登各餐廳單筆消費滿千元，立即加贈10%消費金，升級享受豐盛大餐。例如消費1,000元，可抵用1,100元，消費1,500元，可抵用1,650元，以此類推，惟不適用於請客樓與SUKHOTHAI無限暢饗活動。

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